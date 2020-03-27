女為悅己者容，許多愛美的人為了讓自己更好，選擇整形手術也越來越常見。最近有男子認識一名符合自己心目中天菜形象的女子，對方漂亮又有氣質，後來卻輾轉得知女神整形過，讓他嚇到不知該如何面對，到網路論壇求助；豈料，大票網友覺得他的態度很糟糕，一面倒猛嗆「你肯定追不到」。

日前有一名網友在《批踢踢實業坊》分享男性友人遇到的難題，他認識一名長得漂亮又有氣質的女子，兩人相處融洽，對方根本是天菜級女神；但過一段時間他才發現，女神居然有做過隆鼻手術，她表示想變美才整形，當下讓他很錯愕，突然不清楚自己能否接受，心中難免認為「整形有點作弊」。

大票網友覺得他的態度很糟糕，一面倒猛嗆「你肯定追不到」。(圖/ 摘自《批踢踢實業坊》)

許多網友看到原PO朋友的想法都很傻眼，認為他有這種態度很糟糕，紛紛留言痛罵，「價值觀明顯不同，而且人家也不一定看的上你」、「你到底是多優質啦，還嫌人家作弊」、「她是你的菜，你有想過你是她的菜嗎」、「我要是她知道你在背後發這種文，你肯定是追不到」、「你先去瞭解什麽叫醫美，什麽叫整形，風險又不是你承擔，還嫌東嫌西的」。