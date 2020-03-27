常聽到一句話「身邊的胖子都是潛力股」，這句話應證在很多胖子身上，因為減肥瘦身就像「天然的整形」，只要意志力堅強、控制飲食並健身運動維持體態，就會徹底變一個人，有位日本京都大學學霸，分享他入學前與畢業對比照片，網友全看傻「念法律系的都會魔法」？

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谷口柊彌畢業於全球百大的京都大學，剛考進京大法律系時，外表是個不折不扣的肥宅，身材、臉頰都相當圓潤，打扮、髮型普通毫不吸睛，走在路上「回頭率」肯定是零，想不到4年畢業後，谷口柊彌搖身變成纖瘦時尚型男。

谷口柊彌身穿黑色合身西裝外套，裡面則穿精品品牌襯衫，髮型乾淨俐落，並戴上耳環增加搭配細節，「消瘦臉蛋、適中體型、時尚打扮」，谷口柊彌變身花美男，他發文自嘲「用人性及脂肪作為代價，換取學歷及大量法律知識」。

照片引起熱議，網友留言稱讚「根本轉生等級」、「用腦會消耗脂肪」、「真的是同一人嗎」，但有眼尖網友發現，谷口柊彌照片修圖修到背景扭曲，挨酸「連時空扭曲的魔法也學會了」，谷口柊彌PO出其他照片回應質疑聲浪，但網友似乎不買單，並還原他可能真正的長相，雖然似乎修很大，但成功瘦身是值得肯定的。

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文章來源：@Shu8__603/Twitter
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