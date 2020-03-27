古代封建社會，男人坐擁三妻四妾是最正常不過的事，即便是子女最多的宋徽宗，也只生育了80位兒女，沒想到非洲一個彈丸小國，摩洛哥阿拉維王朝的傳奇皇帝穆萊·伊斯梅爾，一生竟娶了500多位妻子，生下867位孩子，以平均每年生育20位子女的驚人速度增產報國，堪稱「史上最能幹的男人」。

中國古代皇帝有後宮佳麗三千的說法，可見皇帝嬪妃眾多，但事實上這只是一個虛數，三千佳麗包括宮女。不過摩洛哥阿拉維王朝的第二任皇帝，卻玩出了新高度，不僅一生娶了逾500位妻子，甚至長壽的活到80多歲，生下867位兒女，其中男孩有525位，女孩佔了342位，如此空前絕後的輝煌記錄，至今無人能超越。

但即便私生活精彩，他也沒有因為沉迷女色而影響到國家治理，在其統治期間，反倒政局穩定、經濟繁榮，他還訓練出一支戰鬥力十足的御用軍隊，重新收復沿海據點，捍衛摩洛哥的領土完整，並在鄂圖曼帝國的襲擊下維持獨立，奠定了阿拉維王朝長期統治的基礎，被摩洛哥人稱之為「勇士之王」。