熱帶水果山竹是許多人喜愛的水果之一，美味又富含高營養，即使價格不便宜，仍有不少饕客對它情有獨鍾；食用時剖開外殼看見白嫩的果肉，想大快朵頤卻發現有黃漿，一般人總以為是「變質」因此丟棄，但有老果農跳出來揭秘，笑丟掉的人「不懂吃」。

一名老果農介紹山竹有黃漿到底能不能吃，他解釋那些黃漿並非因變質產生，它真正的功能是一種「免疫機制」；山竹生長過程中受到刺激，內部就會自行分泌黃色漿液，保護內部果實和果肉不會遭到損壞，所以品嘗山竹看到黃漿就扔掉，著實是浪費的行為。

而要判斷山竹是否變質壞掉，輕微的狀況就是看果肉有無變軟又出水；嚴重的話，果肉變黑或變綠就代表這顆山竹已經變質，食用可能會造成身體不適。

2003年時台灣禁止新鮮山竹進口，因為盛產的東南亞國家有害蟲汙染，直到2019年產山竹的國家有改善蟲害，農委會才解禁，台灣人才得已再次品嘗新鮮山竹；而山竹從栽培到結果要花10年時間，因此鮮少果農願意種植。