清明連假又要到了，但以往固定替祖先掃墓的行程卻因為新冠肺炎的疫情備受考驗，不少民眾想去祭拜祖先卻又擔心人潮聚集會增加染病風險，陷入天人交戰。日本一間公司近日就提供「VR掃墓」的服務，讓人不用出門就可以和長輩見面。

根據外媒報導，日本一家養老院和清潔公司合作，從3月初開始為腿不方便的老人家提供「VR掃墓」的服務，公司會派專人去墓園做打掃、上香和獻花等等事項，老人只要在家透過VR設備就可以身歷其境的參與整個過程。公司也特別架設360度的攝影機增加臨場感，體驗過的顧客也都非常滿意，驚訝直呼「好像真的在現場！」

但這項服務的代價可不小，一次就需要花費38000日圓〈約新台幣10500元〉。雖然不便宜，在現在疫情爆發的情況下，似乎商機看俏！不少網友也表示「這也成了商機……不過對年老的人可能真的能滿足」、「其實可以提早去掃墓,人也比較少,順便可以去郊外走走!」、「這樣搞還不如就網上祭拜就好了，反正虛擬的還是假的」、「這個是真的有請人去指定的墓園掃墓上香耶，收費高點感覺算合理，而且台灣幅員小，就算南北相較起來還是很近的，挺有創意」、「清明祭祖講求的是心意，心意夠這時局相信祖先會體諒的」。