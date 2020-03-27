古代皇帝後宮佳麗三千，要想嫁給天子，每一個都要經過千挑萬選，其中「裸檢」更是非公開的皇家秘密，要想進入到這步驟，要經過層層採選，每個環節的檢測十分嚴格。有史籍就記載了明熹宗的選妃過程，需經過六步驟，其中「裸檢」最受矚目，僅有5分之1的女子能進入到這環節。

明朝選妃制度嚴苛，在清代文人紀曉嵐所著的《明懿安皇后傳》中，就曾詳細記錄下明熹宗朱由校的選妃過程，前後需經歷6大步驟，包括：海選、初選、五官檢查、裸檢等步驟，其中就屬「裸檢」環節最引人注目。

明太祖朱元璋曾明令，明朝皇帝16歲大婚的規矩，以明熹宗為例，由司禮監總管婚事，首先在全國海選一批年齡在13歲至16歲的女子，並從中挑選出5000名，由官方發放路費，父母親自陪送到京城備選。

進入初選後，每100名女子為一組，由太監負責評鑑外貌身高，太矮、太高、太胖、太瘦的通通都會被淘汰，初步篩掉1000人。

隔日，會進行五官檢查，同樣每100名女子為一組，細看每位女子的眼、耳、嘴、鼻、頭髮、皮膚、腰圍、肩寬等，那怕長了一顆黑痣，都不行；又會讓她們報家門，如果講話結巴也會被淘汰。就這樣又篩掉了2000人。

接著第三天，則著重在女子的身形比例，手腕粗的、腳趾肥大的、舉止輕浮的、氣質不佳的都不能過關，在這關會再篩掉1000人。

至於剩下的1000人，則會召進宮中，進入「裸檢」環節，由年老的女宦官帶至密室摸遍全身，包括揉捏乳房，看胸部挺不挺；聞聞腋下，確保沒有狐臭…這樣再篩掉700人。

最後精選出的300人會留在宮中生活一個月，以觀察品行、智力高低、生活習性等，最終選出50名德、智、體都優秀的女子成為朱由校的妃子。不過若想成功當上皇后，還需要由先皇的寵妃昭妃（代行太后職責）面試，面試過關者才能奪下后座。