海豚解決生理需求(影片源自Youtube)

世界之大無奇不有，動物界的奧秘，總是令人嘖嘖稱奇，生物都需要繁衍後代，這些動物的生殖器官，不僅平常難以見到，外型更是令人驚訝，像是海豚也需要小魚「解決生理需求」、幫忙自慰，而全世界最大的動物生殖器官，在鯨魚身上。

這5種動物生殖器官都相當「神奇」，智商最高的動物之一海豚，平常為了降低在水中行動的阻力，生殖器通常藏在身體裡，但牠的生殖器其實相當雄偉，也會用特殊方式抒發生理需求；鴨子的生殖器長的像螺旋狀開瓶器，使用時會像章魚觸手搬伸出，若有其他雄性鴨子，牠的生殖器就會變更長，繁殖期過後就會「萎縮」，大小差異非常明顯。

海洋霸主鯨魚，擁有世界最大生殖器，平均長度約1.8至3公尺、精液量可達20公升，且鯨魚沒有陰莖骨，勃起時呈現柔軟狀、捲曲在腹腔裡，也因為柔軟，交配時形成「擁抱對方」的作用；外型可愛的針鼬，生殖器有4個頭(4個開口)，皆可輸出精液，過程就像在「澆花」，科學家研究指出，會有4個頭是因為針鼬繁殖競爭激烈，雌針鼬發情時，平均有11隻雄針鼬搶著交配。

伸出發香器的蛾(影片源自Youtube)

最驚悚就屬蛾的發香器，前陣子網路瘋傳一隻像異形的生物，背後長出4隻觸手嚇壞屋主，那些觸手就是發香器，平時收在體內，吸引雌蛾時才會伸出來。