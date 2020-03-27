星二代Matt和假人拍攝廣告，網友笑稱沒違和感。(影片來源/YouTube/マウスコンピューター / mouse computer/如遭刪除請見諒)

日本星二代Matt因為頂著一張「醫美臉」和超濃的妝容，讓他在演藝圈闖出一片天，還被戲稱為「真人肯尼」、「蛇精男」。日前他受廠商邀請和假人一起拍廣告，沒想到在一群假人中竟然完全沒有違和感，讓網友全都笑翻。

在 Instagram 查看這則貼文 Matt様（@mattkuwata_official2018）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 24 日 下午 7:36 張貼

前職棒選手桑田真澄的兒子Matt（桑田將司）是日本知名的星二代，身為純正日本人卻擁有和外國人一樣的立體五官，雖然整型傳言從來沒有間斷過，Matt還是堅稱自己整張臉都是純天然，僅靠化妝才才改變外表。日前他受邀替日本電腦廠牌拍攝廣告，扮演假人配音卡通「OH! Mikey」的家庭成員，沒想到站在一群假人中間竟然完全沒有違和感，看起來超像真正的一家人。

在 Instagram 查看這則貼文 Matt様（@mattkuwata_official2018）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 23 日 下午 9:35 張貼

廣告曝光之後笑翻一票網友，不但在網路上遭到瘋傳，不少人還留言表示「全家福」、「違和感去了哪？」、「夢幻合演啊」、「感覺假人比Matt更有生命力」、「怎麼辦我分不出來」Matt本人則大方調侃自己「假人們比起爸爸，更有家庭感」。