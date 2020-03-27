台灣腹地小，卻有很多天然美景，各地區又有多樣特色美食，因此被譽為「寶島」。日前有民眾在網路上感嘆台灣不如歐美或日本，到處都很漂亮又富含文化氣息，好奇到底有無看一眼就令人讚嘆的美景；釣出大批內行背包客，意外揭露秘境最大定律。

26日有一名男網友在《批踢踢實業坊》發文抱怨，他認為台灣比不上歐美和日本，到四處都是美景或是特有文化，還下重話說「沒文化、沒天然景觀」，更舉出台北淡水的天元宮櫻花，原本的天然美景卻被可怕的人潮破壞；原PO不禁納悶，「除了花東和深山，台灣有沒有會讓人真心讚嘆很美的景點」。

原PO的一席話引起網友熱烈討論，爭相上傳出遊捕捉的美景照，並推薦必看景點；有內行人更跳出來揭露，各種秘境最大特點。(圖/ 摘自《批踢踢實業坊》)

他的一席話引起網友熱烈討論，爭相上傳出遊捕捉的美景照，並推薦必看景點「日月潭的晨昏」、「嘉明湖」、「武嶺的銀河」、「蘭嶼算嗎？情人洞超美」、「蘇花公路清水斷崖段」、「司馬庫斯啊」、「太魯閣，台灣最屌的景點沒有之一」、「台灣幾乎都是山，美景當然在山中，尤其是原住民的秘境，一般沒特殊原因也看不到」。

有內行人更跳出來揭露各種秘境最大特點，「開車到不了的地方都很美」、「你不要太懶的話，台灣很多很漂亮的地方」、「台灣只要有人煙的地方都醜到不行」、「難以到達 沒有人的地方 台灣自然美景非常美」；也有人抱持不同看法，「不告訴你，不然到時候又擠滿人」、「知道也不會說出來啊」。