古代帝王為了擴增國家版圖，不惜發動戰爭，掠取所需的資源；而在歷史發展的過程中，除了既有的規律性之外，許多突發的不確定性，有時就能立即翻轉國家走向，例如一戰時，因為2隻猴子，竟間接導致希臘25萬士兵陣亡，國運從此衰敗，給希臘人民帶來深遠的影響。

1917年，在英、法等國的支持下，亞歷山大一世就任希臘國王，並於1918年春天，集結了25萬軍隊，參加了對同盟國成員鄂圖曼土耳其帝國的作戰，同年10月，鄂圖曼土耳其帝國投降。

亞歷山大在位期間，屢戰屢勝，1920年8月，希臘通過《塞夫爾條約》獲得了包括阿德里安堡和加利波利半島在內的全部色雷斯地區、愛琴海諸島以及士麥拿等地，領土大規模擴張。

不過1920年10月，亞歷山大一世在雅典的皇室花園遛狗時，為了保護寵物狗不被2隻猴子攻擊，手部不慎遭到猴隻咬傷，數日後傷口嚴重感染，引發敗血症，當月25日不幸撒手人寰，而亞歷山大一世死後，其父親康斯坦丁回國復位。

當時的希臘正與即將滅亡的鄂圖曼土耳其帝國進行著第二次希土戰爭，戰爭已深入到小亞細亞半島，不過此時的英法協約國卻變得不積極，甚至停止對希臘財政和軍事援助，使得局勢急轉直下，希臘最終吃下敗戰，25萬希臘士兵在戰爭中陣亡，而亞歷山大一世在位期間所得到的領土亦全部喪失。

誰也沒想到，2隻肇事的猴子不僅奪去亞歷山大一世的性命，還終結了希臘一度強大的歷史。英國首相邱吉爾就曾對此評論道：「一次猴子咬傷導致了25萬人的死亡」。