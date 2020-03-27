打開「地底」的歷史，為什麼往往能知道未來？本書《城市地底的城市》由倫敦巴雷特建築學院建築師、南安普敦大學地理學家、資深考古學家等聯合執筆，廣納80個地底故事，橫跨各大洲、穿越數千年，是截至目前為止，最包羅萬象的地底故事總集。

【精彩書摘】

科學家幹的蠢事—格陵蘭冰蟲計畫

南北極的冰蓋、冰河與冰山，曾一視同仁的激勵、啟發與驚嚇軍事家、小說家、電影製作人、政治家與科學家。它們本身就非常令人感到卻步與畏懼，所以光是想摸透、定位與領略它們的重要性，就已經非常難了。氣候嚴酷、位置偏僻，再加上事故與災難，讓它們在人類的眼裡，成了極度危險的空間。你很難確保水平視野的清晰度，尤其是面對暴風雪與天地都呈一片白時。此外，坐飛機通過極地也不是萬靈丹，因為機器容易結冰，而且冰綴與厚重雲層，所以俯瞰的視野絕對不會是一覽無遺。

而從地底往上看的視角，總是比較另類。寒冰之下藏了什麼？冰有多深？在裡頭能發現什麼？對有些人來說，要拿一系列奇幻的可能性來娛樂大家，這些問題才會有答案：希特勒的「第四德意志帝國」可能會重建於南極、外星人與幽浮可能把南北極當自己家，而洛夫克拉夫特（H. P. Lovecraft）的小說《瘋狂山脈》（The Mountains of Madness）中，有個失落已久的社群，生活在南極的寒冰世界中。

冷戰期間，軍事家對這些問題感到好奇，他們堅信北極是美國與蘇聯的地緣政治前線。然而，不只他們做出這種假設，電影也讓埋在北極地底的各種可能性活躍於大螢幕上。在《異世界怪物》（The Thing from Another World）中，一群駐守於北極附近的美國士兵，在冰層下方發現了未知的飛船，而揭開冰層中的神祕物體後，恐懼也瀰漫到那些想調查與對抗「突變第三型」（The Thing）的人。雖然突變第三型被擊敗了，但在那裡駐紮的男女，還是不假思索的逃之夭夭。北極冰層下可能還埋了另一艘太空船，約翰‧卡本特（John Carpenter）翻拍的《突變第三型》（The Thing）再次炒熱這個主題，在片中，挪威的南極科學家意外發現一艘外星船，並在基地引起一陣騷亂，還波及到美國基地。

格陵蘭以極為壯觀的方式，善加利用冰層藏匿、儲存東西的能力。「冰蟲計畫」的目標，就是在格陵蘭的冰蓋下，建造機動飛彈發射站。這個想法誕生於1960年，當時還希望藉由推廣「營地世紀」（Camp Century）來矇騙丹麥政府。這些計畫表面上在研究冰下工作的可行性，實際上卻極為不凡，冰層下被挖出綿延數千公里的隧道，用來配置最多600枚核彈。

此外，多虧了冰河學家幾個世代的努力，策畫人很清楚冰蓋並不穩定，所以飛彈發射器移動時，要非常規律。經過6年後，隧道與設施都完工，還搭配一座移動式核電廠。然而，到了1966年，科學家與工程師發現，他們無法掌控冰的物質性，冰層恐怕會壓毀隧道、飛彈，與其他當時位於地底的事物，所以這項計畫就被取消了。

(本文摘自《城市地底的城市》/大是文化 提供)