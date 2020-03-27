獵豹想吃掉鱷魚 2大霸主決鬥僅花幾秒(影片源自Youtube)

獵豹，陸地上奔跑最快的動物，全速奔馳狀況下，時速可達100公里以上，牠們依靠速度來捕捉獵物，並非偷襲或者群體攻擊；史前物種鱷魚，從白堊紀開始生存至今，可以說是水中最強爬行動物，一水一陸的動物霸主，如果相遇會發生什麼事呢？

先前有位國外攝影師約翰森(Arnfinn Johansen)，長時間追蹤獵豹家庭，有次牠們要渡河，卻害怕猶豫許久，原因是因為河裡有鱷魚，且不久前才有同伴渡河時被鱷魚咬死，就算是兇猛獵豹，遇到水中鱷魚，亦是不敢大意。

一段獵豹大戰鱷魚的影片，一隻獵豹從草叢中露頭，不斷來回觀察四周，似乎在搜尋獵物，沒多久發現一隻正在曬太陽的鱷魚，獵豹緩緩跳進水裡，熟練的划水向鱷魚靠近，鱷魚沒發現危險即將接近，等到發現不對勁時已經來不及，獵豹從後方咬住鱷魚脖子，就算牠拚命爭扎也沒用。

獵豹叼著鱷魚跳進水中，游向岸的另一邊，短短幾秒鐘就分出勝負，雖然獵豹戰鱷魚的情況時常發生，但獵豹不一定是勝利方，曾有獵豹不敵鱷魚，遭狠狠咬住尾巴，拖進水裡飽餐一頓。