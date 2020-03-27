眼壓高到讓眼睛跟頭都痛到受不了；才三十幾歲，報章雜誌上的小字就已經看不太清楚；眼睛乾澀需要不時點人工淚液…這些用眼過度的症狀，讓許多人的眼睛老得比自己還快！眼科醫學界權威尼爾．亞當斯醫師，在《美國眼科權威教你吃出好眼力》一書中，明確指出：視力絕非靠吞營養補充錠或做做眼睛操就會變好。想要不動刀、不矯正就能擁有健康的視力其實並不難，只要選擇富含眼睛必需營養素的食材就對了！

【精彩書摘】

貧血一解決，視力就變好

眼科醫師用特殊顯微鏡為病人檢查眼睛時，可以看到紅血球在蜿蜒的微血管裡流動。血液從心臟流出，經眼睛再流回心臟的時間只有短短八秒鐘。當血液到達你的眼睛時，速度會放慢，以便將氧和營養素卸下，然後把廢物攜回，再加速回流到心臟。

很多人不知道，眼睛需要大量的血液（正確來說，是血液帶來的氧與營養素）才能運作良好。事實上，視網膜後方的血流密度在全身各部位排名第一。相反地，全身唯一不需要血液的部位是眼角膜。角膜得依賴邊緣健全的血管網供應養份，才能進行細胞更新，也必須依賴眼睛前方的血管網製造營養充足的體液來滋潤角膜底層。知道這點之後，我們就能明白，讓血液暢行無阻地流到眼睛，可以維護視力，確保眼睛的健康。

運動能提高眼睛的血流量。在二○一四年一項針對四十三到八十六歲的成年人研究指出，經常活動身體（相對於靜態生活方式）達廿年的人，視力退化或受損的風險減少了百分之六十。

血流受阻會導致心臟病發作、腎臟損害、中風，嚴重時還會造成休克。糖尿病或動脈硬化會讓血流供應量不足，造成視力衰退甚至失明。

另外，貧血（紅血球或血液攜氧率低下）對眼睛的影響也非常可觀，有時你會注意到，有時卻是不知不覺地發生。

年紀輕輕的瑞秋第一次來找我時，骨瘦如柴的樣子令我印象深刻。她說她會看到像果凍一樣彈跳的紫色斑點。我檢查她的眼睛，發現出血的痕跡以及奇怪的血管增生，這是糖尿病人常見的症狀，可是她並沒有糖尿病。

她有暴食症，而且極度營養不良。因為身體缺乏許多重要的必需營養素，貧血是必然的。在一組專家的努力之下，瑞秋慢慢恢復正常，也在飲食中特別補充維生素。貧血的問題解決，視力就好了。她花了很多年的時間終於調整好身體狀況，我為她的努力感到驕傲。

(本文摘自《美國眼科權威教你吃出好眼力》/時報出版 提供)