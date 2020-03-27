台灣早期幾大幫派，包括四海、竹聯、中和、虎幫等，多數是學生組成，結幫的目的，純粹為了自我保護、好玩打鬧、追求時髦與認同感，跟現在為了生活，而把「兄弟」當成一種職業大不相同。台灣幫派發展史中最傳奇的人物——柳茂川，是竹聯幫元老之一，透過著作《竹聯：我在江湖的回憶》一書，詳實記錄各大幫派與人物間恩怨情仇，是台灣第一部、也是唯一一部，由幫派主持人親筆撰寫的發展史。

【精彩書摘】

世界幫派特例：學生幫派主宰台灣江湖

世界上所有老舊黑社會都控制了資淺年少的學生幫派，而台灣是學生幫派反而強壓在老舊黑社會之上。原因是學生幫派都經過長期刀劍拚殺而脫穎而出，老舊黑社會若想壓制或打敗戰鬥經驗豐富的學生幫派，唯一可行的方法就是使用大量的槍械火器，但當時台灣實施戒嚴，當局不允許任何個人或組織使用及擁有大量槍械。

特殊的戒嚴體制，也造就經過鐵血刀劍洗禮的學生幫派，主宰台灣江湖的舞臺。它在以前沒有發生過，以後也不可能發生，這是世界幫派史上值得記載的事蹟。

我的老兄弟左五臧說過：「和全世界黑社會不同的是，台灣現今的主流黑社會，不但不是淵遠流長的洪門（清朝以「反清復明」為宗旨的民間祕密結社，之後衍生出天地會。洪門遍及世界各地，尤其在港、澳、台及東南亞、南洋均有影響力）與青幫（清朝雍正四年創立，幫會人士在初期以漕運為業，之後衍生出漕幫，以師徒輩分相傳），更不是曾以前輩姿態現身的南京幫、廈門幫、青島幫之類的職業性謀利黑社會，反而是以在學學生、外省子弟為主形成的各個幫派。」

這些當初純粹出自於自我保護或好玩、打鬧的幫派，多數隨著兄弟年歲增長而淡出江湖。諸如最老牌的學生幫派文山幫、盛極一時的血盟幫、人多勢眾的虎盟幫、南昌街的七星幫、中正七雄等；也有不少有戰鬥力的學生幫派與本省角頭，逐漸轉變成黑社會幫派，如當年稱雄江湖的四海幫、後來崛起的竹聯幫、北聯幫、松聯幫、一清專案後發展壯大的天道盟，還有歷史悠久的本省最大角頭牛埔幫、華山幫、芳明館、大龍峒等。這種以學生幫派為主流而演變成黑社會的例子，是世界黑社會幫派發展史上的特例。

(本文摘自《竹聯：我在江湖的回憶》/大是文化 提供)