你相信人界與靈界，是共存的嗎？你知道死後的靈魂會分成三魂並各自前往不同的地方嗎？你知道家中祖先牌位大部分都不是自家祖先靈入住嗎？不論你信不信，靈界與靈魂確實是存在的。專業風水地理師與能以天眼看見靈界實相的妻子，透過十數年服務客戶所驗證的實例蒐集，分享陰與陽、人與鬼、人界與靈界、祖先靈與祖先牌位的奧祕，並冀望藉本書《祖先靈，牌位與靈魂》導正社會大眾對宗教保持正確的心態。

【精彩書摘】

人在走霉運時，總感覺萬般皆不順，這時多數人會聽到「家中要拜祖先才會順利」或是「就是因為沒拜祖先才會這樣」的傳言。

一般是信仰道教或佛教的人士才會在家中供奉祖先牌位，但是在家中供奉祖先牌位真的運勢就會比較順利嗎？

我們「人」受人間靈界無形眾生的影響，並不會因為宗教信仰不同而有受或不受影響的差異，也就是說，如果家中有陰靈、鬼靈同住，絕不會因為宗教信仰不同，祂就不影響你家的磁場，就不影響你的運勢。

我們以信仰天主教或基督教的人當對照組。試問，信仰天主教、基督教的人，家中有供奉祖先牌位嗎？沒有吧！既然他們家裡沒有供奉祖先牌位，而我們家中有供奉祖先牌位，我們捫心自問：「我們有比他們順利嗎？」

家中有供奉祖先牌位的人並沒有比不供奉者順利，那我們為什麼還要供奉祖先牌位？

「家運不順」就是在說受家中供奉的祖先牌位內住著外來鬼靈的影響所致。或許有人會說：「不會呀！我家裡有供奉祖先牌位，我們沒有感覺不順。」 不錯，因為你們已經習慣了，習慣過這樣的日子。

因此，家中要供奉祖先牌位時，必須找真正有能力請來自家祖先靈的正神靈幫忙，請來自己家的祖先靈，供奉自家祖先靈入住的祖先牌位，才不會影響自家的磁場與家裡成員的運勢。另外還有一件更重要的因素，供奉由自家祖先靈入住的祖先牌位，才能讓祖先靈們無須在外面流浪，風吹雨淋，在家中供奉祖先牌位才有意義，我們供奉祖先靈的孝心才不會白費。

(本文摘自《祖先靈，牌位與靈魂》/集夢坊 提供)