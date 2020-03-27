兩段式左轉的規定行之有年，但還是鬧出不少笑話，像是有轎車以為待轉區是停車格，直接停進去，或是開車的人與騎士一起兩段式左轉，無厘頭的行為總是令人噴笑，有位外送員目睹更荒唐的一幕「行人兩段式左轉」，幽默影片也曝光。

來自台南的外送員，在臉書社團「爆笑公社」分享一段影片，一名行人邊走路邊低頭滑手機，只見他走在路中間，並沒有走在斑馬線上，接著走向機車的待轉區，與其他騎士一起等紅燈，綠燈後他照舊直直往前行，後方車輛還要閃避他，看起來超危險。

原PO不禁納悶「他知道自己站在中間嗎？還是忘了自己沒騎車」，網友看到這段滿頭問號的影片，笑翻留言「雖然守規矩，但先生你走在大馬路上啊」、「以為正在騎車嗎」、「抓神奇寶貝」、「一定是導航的錯」、「看到待轉區忍不住」。

但有網友透露自己也做過一樣的蠢事，「對不起我做過，以為我自己騎車，我沒滑手機，朋友還拉我去旁邊」，其他網友則神出「事發地點」，是位於台南市青年路、北門路口。