物競天擇，適者生存，大自然中各種動物有兇猛也有溫柔，其中獅子和老虎在一般人印象中，都是野生動物中的佼佼者，總是令其他動物畏懼的；對於動物來說吃飽很重要，晚年獅子卻容易餓死，老虎卻鮮少有此情形，原來背後真相聽了很鼻酸。

獅子和老虎分別被稱做草原之王和萬獸之王，由此可知牠們在動物圈中有多威風凜凜，兩者也都是食物鏈上上層，專門獵捕其他動物當食物，但牠們生活習性卻大不同。獅子屬於群居動物，獵捕時會集體行動，將獵物圍困致死；老虎則剛好相反，牠通常獨自行動居多，僅繁殖季節才會看到同類共同生活，從又年就適應單打獨鬥。

不過，牠們的生活習性也正好反映晚年會遇到的問題，隨著時間流逝動物也會老去，行動力也不如成年時敏捷，尤其對於獅群來說，老獅會被強壯的獅子一一取代，沒有同伴一起補食，久而久之沒有食物填飽肚子，就會餓死；但老虎卻不怕，因為牠總是單槍匹馬，就算老了獵食也不成太大問題。