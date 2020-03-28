清明連假即將到來，不少人都開始著手準備要祭拜親人、祖先的供品。一名網友在臉書上抱怨每次清明節都特別忙碌，不但沒有幫手，甚至要連跑4趟，因為祭拜的地方都不一樣，讓他忍不住直呼「全部都給我帶走，真無情」沒想到祭拜名單一曝光，網友瞬間全淚崩。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示每年的清明節他都有夠忙，只有他自己一個人卻要連跑4趟，因為要祭拜的6名親人都在不一樣的地方，包括爸爸、媽媽、伯父、姐姐、爺爺、奶奶，讓他不禁感傷直言「全部都給我帶走，也不會留一個爸爸還是媽媽給我，真無情」。

文章曝光之後瞬間逼哭全網，不少人紛紛留言表示「慎終追遠，加油」、「加油！他們一定希望你過的好」、「後勁好強....板主要加油喔><」、「不哭不哭眼淚是珍珠」、「一次帶走的概念是什麼」、「看了心裡真難過」還有人分享自己的相同的經歷「我朋友他家裡面剩下他阿嬤一個人，他們一家人也都走了，看到一個老人家這樣也是蠻難過的」、「只有拜四個人還好啦！我每年要掃十幾座墳、爬三座山，年代最久的還是清朝，每年都要除草到手起水泡腳鐵腿...... 」也有網友心疼原PO，建議他可以將家人移到同一處「找個時間，請示一下，移到同一處」、「一處拜，其他祖先拿香找大概位置對天請地藏王菩薩幫您把祖先帶過來！之前我也是這樣做，拜好請祖先們回去，擲筊好的話就可以收了！」