經濟不景氣，民眾都想要有一份收入穩定又能有升遷機會工作，但職場上卻有很多潛規則。最近有一名求職男子面試之餘也會查薪資平台更新資訊，卻意外發現不少工作的薪資沒有跟年資成正比，好奇是否常見；有不少過來人看完熱情給建議，也感嘆「現在有工作就不錯了」。

26日有一名男網友在《批踢踢實業坊》詢問求職遇到的問題，提到自己近期找工作時也會去看網路薪資平台，確認想要的工作薪資是否符合自己需求，但注意到有非常多工作薪資不等於年資，而且「薪資天花板」都很低；原PO不免猜測，這樣一般上班族每月經常性薪資有6萬元以上的人數真的很少。

有網友分享求職遇到的情形，釣出不少過來人給建議。(圖/ 摘自《批踢踢實業坊》)

一些過來人看完都紛紛跳出來分享經驗，「公股銀行做幾年加獎金平均下來都有吧」、「通常要百大企業才會給到6萬元，否則排名四五百名的公司，6萬元已經是40幾歲財務經理的薪水」、「最近疫情期間，有工作就不錯了」、「不算獎金這樣連gg(竹科)工程師不少都沒有了」、「台灣普遍低薪，但在某些方面政府介入，所以一般民眾未感覺嚴重的被剝奪感」。