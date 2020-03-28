新冠肺炎的疫情在全球持續延燒，為了降低在公共場合「中標」的風險，口罩也成為所有人出門必備的物品。一名女網友日前趕著上班，隨手抓了2個黑色口罩就衝出門，沒想到一打開卻讓她超傻眼，不禁羞喊「暈~怎麼上公車？」

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示日前早上急著趕搭公車上班，隨手抓了2個黑色的口罩就火速衝出門，到了公車站準備戴上時卻瞬間愣住，因為她竟然錯拿成黑色包裝的衛生棉，讓她忍不住害羞直呼「被這外表騙了⋯以為是口罩，打開才發現是衛生棉…暈~怎麼上公車？」還附上拆開的照片表示「無言中」。

文章曝光之後笑翻一票網友，不少人紛紛留言表示「反正都帶了！戴吧」、「去拿2條橡皮筋，綁起來會較像」、「你不說，我ok」、「我可以笑嗎」、「貼上去一樣防飛沫....」、「兩片一起 用手扶著上去」、「去公車上跟女乘客換（誤」「這是限量的低調包裝～」也有不少女網友歪樓表示「這是哪家的衛生棉啊？還蠻有質感的」、「請問是什麼牌子？這個包裝會讓人想買耶！」、「結果晚上經過康是美有看到，腦波太弱，買了一包，希望好用」。