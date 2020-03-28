一般人遇到食物壞掉腐爛，都會直接丟掉，避免吃下肚後造成身體出問題，但大自然中卻有一些動物專門吃腐肉，讓人不禁好奇為何牠們安然無恙，還總是能大快朵頤一番；有專家揭秘，表示最大關鍵就是「胃酸PH值」。

有研究指出，根據種動物的胃酸度做分析，牠們胃酸的PH值總共有7大類，前腸食草動物6.1、後腸食草動物4.1；專性食肉動物3.6、雜食動物2.9、通性食肉動物2.2；兼性腐食性動物1.8、專性腐食性動物1.3。

食草動物的食物中僅含少量微生物，多半從食物的高纖維素和木質素，就能獲取微生物發酵再吸收利用，所以不需要高胃酸度；食肉動物和雜食動物因食物蛋白含量高，故需要高胃酸度；而食腐動物有消滅食物微生物的壓力，因此要有超強大的胃酸。

而胃酸最主要的功能就是消滅食物中的微生物，所以食腐動物就算吃爛肉，體內就有高強度殺菌功能，才能讓牠們整天吃滿是細菌病毒的食物都沒事。

除此之外，像是草食性動物海狸因為經常在水中活動，裡面很多原生動物寄生蟲，可能有被感染的風險，所以牠本身有高胃酸濃度的胃；還有可愛的兔子也有具強酸的胃，因為牠們經常需要吃排泄物補充體內微生物，也需要高胃酸同時過濾致命性細菌病毒。