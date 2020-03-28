古裝電視劇或電影常見刀劍對決，在古代打仗戰鬥多以冷兵器為主，所以當時的勇士都四處奔走尋找寶劍；而每把寶劍幾乎都有一傳聞，就是要成就一把厲害的劍，得用「活人獻祭」，對現代人來說聽起來荒謬，但背後真相居然有科學根據。

歷史上春秋戰國有一位著名鑄劍師父歐冶子，他的女婿干將也是鑄劍師父，早把女兒莫邪許配給他，後來他們被吳王重金請去鑄寶劍，歐冶子把立功的機會給女婿；豈料過了一段時間，儘管用再好的材料都燒不成型，一無進展下，默協擔心吳王會怪罪干將，想到曾聽聞活人獻祭寶鑑說法，於是犧牲自己。沒想到在莫邪跳火獻祭後，寶劍真的順利製成。

這起神秘傳說也被廣傳，而也有許多類似故事，因此古人更相信活人獻祭寶劍，劍才會有靈氣這個說法。不過，其實活人獻祭是有科學根據的，後來有專家發現，古代燒火燃料是木炭，木炭最高溫僅1200度，但鐵礦要煉化成鐵水需1500度高溫；因此人體脂肪投入火裡，在一定時間內能提高溫度，將鐵熔化開。

專家也認為，古人覺得活人獻祭後的寶劍不會生鏽是因為有靈氣，但事實是人體血液中的碳和鐵一起加溫，達到一定溫度產生化學反應，便成不鏽鋼。