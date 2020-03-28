這個現象真的太詭異了！日前，以色列居拉馬干（Ramat Gan）地區竟出現成群蝙蝠離奇暴斃並從天而降的詭異現象，讓當地的居民看到後都驚嚇不已，更有人認這很可能是「世界末日」的前兆，不過有專家出面解釋，推測這些蝙蝠應該只是被凍死而已。

Swarms of Bats Mysteriously Drop Dead Across #Israel

Plague????🙄🤔👀 pic.twitter.com/1Zrz2tXRcX — Judmir (@Judmir3) March 27, 2020

綜合外媒報導，以色列男子阿迪（Adi Moskowits）本周六經過位於拉馬干的甘勒米公園（Gan Leumi park），意外在草地上看見了許多死亡的蝙蝠；與此同時，距離不遠的另外一個地方，也有一名女性發現了相同的情形；還有其他的民眾在離甘勒米公園50公里外的哈代拉（Hadera）見到了遍地的死亡蝙蝠。從這些目擊證人的照片與影片來看，這些蝙蝠幾乎都相當年輕，身上也沒有外傷的跡象，這讓許多專家都感到不知所措，更有人害怕地覺得這是世界末日的前兆。

對此，以色列蝙蝠協會的創始人諾拉（Nora Lifshitz）表示，這個現象非常罕見，但她推測這些蝙蝠很可能是因為周末寒冷的天氣而遭凍死。不過其他的網友則猜測，認為應該是最近當地建造了5G塔或是因應疫情的關係不斷噴灑消毒劑有關。