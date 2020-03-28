不少人都有被蚊子盯滿頭包的經驗，但你知道世界上有蚊子竟然不會吸人血嗎？大陸一間博物館宣布他們發現一隻巨型蚊子，腿伸直能夠達到將近30公分，目前也經過金氏世界紀錄認證，正式成為「世界上最大的蚊子」，但讓人驚訝的是牠竟然不會吸人血，而是像其他昆蟲一樣吸食花蜜維生。

根據外媒報導，四川成都的華希昆蟲博物館發現一隻目前仍然存活在世界上的巨大蚊子，做成標本測量時發現，牠翅膀展開闊度可達11.15公分；身長5公分；腿伸長甚至有將近25.8公分，超過目前世界上所有記錄過的大蚊種類，館長趙力將相關資料送到金氏世界紀錄總部，經過5個月的研究檢定，確定牠是世界上最大的蚊科種類標本，超越先前博物學家馬克卡沃汀〈Mark Carwardine〉記載一種名叫Holorusiabrobdignagius大蚊的23公分記錄。

大蚊科在全球已知的種類有超過1萬6000種，據了解牠們因為體型巨大飛行能力並不強，通常採跳躍式飛行。而且牠們也不會吸人血，而是靠著吸食花蜜維生，成蟲壽命通常只有數日。還有一些種類的巨大蚊因為口器退化，成蟲後不再進食，單靠幼蟲時期儲存的養分生活。這種巨大蚊的腳非常長，若被抓住會「斷腿求生」，部分種類的雌性大蚊還會像遠處「射卵」自保，最遠距離可達20公分。