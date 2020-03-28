現代人追求便利，外送行業也更加盛行。近期日本有一名男子透購外送平台買速食，只點了一個0元的「微笑」，訂單居然成立，結果外送員真送來一個「微笑」；他將此事分享到網路，眾人看照後全笑翻，開玩笑說「外送員賺到」。

26日有一名推特網友分享叫外送的另類經驗，他提到自己用Uber Eats訂麥當勞，但什麽餐點都不選，只點了一個免費的微笑；沒想到系統訂單成功送出，儘管「餐點」免費，但他仍要付外送費390日元(約新台幣109元)。

過不久外送員把微笑送來，他一拿到發現是麥當勞店員在紙袋上，寫了「Thank you」和畫了笑臉；對此，原PO也忍不住自嘲，說自己用外送買到一個390日元(約新台幣109元)的紙袋。

超過12萬網友看完都快笑暈，認為原PO很調皮，紛紛表示「糗了吧」、「結果什麽都沒吃到？」、「哇，被外送員賺一筆」；也有不少人分享自己叫外送，拿到上面有畫圖案的紙袋，像是畫了滿滿的笑臉，或是跟原PO一樣有大大的微笑。