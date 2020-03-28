現代人天氣冷的時候，除了多穿一些衣物以外，有些家庭也會買電暖器來取暖，只要插上電就可以使用，不過在古代卻沒有這麼方便的器具，大部分一般家庭的人只能藉著「火炕」或「灶灰」來取暖，而有錢人家則會使用手爐或腳爐，但有些貴族卻不滿足於這些取暖物品，反而想出了一些不人道的方式。

據悉，《開元天寶遺事》記述了唐朝開元、天寶年間的逸聞遺事，其中也包含了一些貴族冬天取暖的方法。岐王李范學富五車，還擅長音律，然而他的取暖方式卻有些缺德，每到冬天時岐王就會讓一些貌美的侍女陪在身旁，等到他覺得冷的時候，就會將手伸進侍女懷中，而這些侍女因此也被要求在冬天時不能穿過多的衣物，方便岐王把手伸進來，就算冷也不能表現出來，否則很可能就得遭受責罰。

而申王李成義更誇張，他會命令宮妓必須緊密地圍坐在他的身邊幫忙擋風，此外他覺得冷的時候也會伸手進宮妓的懷中取暖，他本人則將這種方法取名為「妓圍」；而唐玄宗的小舅子楊國忠將這個方法更加升級，按照宮妓們的高矮胖瘦來圍圈，來達到密不透風的效果，他更將此稱之為「肉陣」。