新冠肺炎的疫情持續升溫，除了出入公共場合要記得戴口罩之外，「常洗手」也是防疫不可忽視的步驟，不少明星名人也因此拍攝影片宣導正確洗手的步驟。AV女優濱崎真緒日前就在自己的推特上發起「洗手挑戰」的活動，呼籲粉絲一起響應，但因為她的服裝太清涼又疑似沒有穿胸罩，讓人看了不禁羞紅了臉。

在 Instagram 查看這則貼文 Mao Hamasaki（@maohamasaki_official）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 1 日 上午 5:40 張貼

AV女優濱崎真緒是許多男性心目中的D槽女神，不但長相甜美還擁有一對傲人的上圍，日前她為了宣導洗手防疫的觀念，在推特上發起「洗手挑戰」的活動。上傳的影片中可以看到濱崎真緒認真的執行洗手每個步驟，但細看卻發現她竟然只有穿一件單薄的小可愛和內褲，拍攝的邪惡角度更幾乎要讓她的雪乳「呼之欲出」，更害羞的是她疑似沒有穿內衣，隱隱約約可以在過程中看到衣服透出2凸點，瞬間在網路上掀起暴動。

除了這段影片之外，濱崎真緒隨後還上傳出門戴口罩，回家要噴酒精消毒等影片，可愛模樣也吸引粉絲瘋傳，不少網友看了她的影片之後也紛紛留言表示「這什麼無聊的影片，讓我看了3小時XD」、「不穿内衣，低胸衣教洗手，這根本是叫你看胸，不是看手。哈哈哈哈」、「路過~好可愛」、「我洗惹」、「可以幫我洗嗎」、「想一起洗~」、「我怎麼沒看到手!」。