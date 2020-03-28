古代皇帝擁有三宮六院，後宮佳麗無數，不少嬪妃擠破頭就是想要獲得皇帝寵愛，不過自幼生長在後宮的皇帝，立為儲君之後，在青春期時又是誰帶他初嚐禁果？事實上，在皇帝大婚前，會有所謂的「房事啟蒙老師」，負責教育他如何傳宗接代，以及如何和後宮嬪妃相處，尤其是男女方面的性知識也多有涉略。

皇帝的「房事啟蒙老師」多半是宮女，其次是乳娘，會在其十幾歲時就手持春宮圖開始教他性知識，甚至直接親身演示。不過這些宮女或是乳娘的下場又是如何呢？

事實上，這些房事宮女如果表現好，除了會得到一定賞賜之外，也能夠留在皇帝身邊繼續服侍，當然也有讓皇帝欲罷不能的宮女，運氣好的甚至可望封為妃嬪，一旦懷孕更是一下飛上枝頭變鳳凰；但是她們自此沒有出宮和再嫁的權力，日後沒能服侍皇帝也只能留在宮中孤老終身。

除此之外，乳娘因為年紀並沒有外界想像中的大，最多大個皇帝十幾歲，一般在皇帝12歲至17歲時開始進行性教育的衛教，理所當然成為了皇帝青春懵懂時的房事啟蒙老師。儘管乳娘跟皇帝有這層不能說破的男女情份，即便發生關係，但乳娘名義不能改，一輩子只能在宮中孤老、終身為奴婢，不過生活條件不至於太差，有些人還會被皇帝視為親生母親一樣對待。