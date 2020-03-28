有些動物並不適合群居生活，若是硬將牠們養在同一個環境中，很可能就會發生慘劇。一名網友前陣子去逛寵物店，突然看見一群倉鼠圍在一起，他好奇地仔細查看，沒想到竟看到這群倉鼠正在啃食同類的恐怖畫面！

這名網友在PTT上發文，表示自己最近去逛寵物店，卻突然發現有一群楓葉鼠詭異地圍在一起，還不斷地互相推擠，讓他感到非常好奇，於是上前想要看看牠們在幹嘛，沒想到下一秒卻發現原來這一群楓葉鼠正在生吃自己的同類，PO主頓時間被嚇壞了，立刻通知寵物店的員工前來處理，而他也困惑地在文中發問，這群楓葉鼠究竟為什麼要吃同類呢？

此文一出，有不少專業的網友便現身解釋，表示大部分倉鼠其實是獨居動物，並不適合多隻放在同一個籠子中飼養，「這種地域性強的動物，養得太密集就會同類相食，要很小心才行」、「太擁擠會壓力大，壓力大就會開吃」、「大部分倉鼠是獨居動物，一籠只能養一隻」、「他們需要足夠地盤才行，否則像我家以前就有一隻頭被咬斷死在裡面」、「很認地盤，管你是不是兄弟姊妹，不爽就直接咬死」。