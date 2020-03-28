不少人在工作一段時間之後都會感嘆似乎和小時候的夢想或理想職業不太一樣。對此就有網友在PTT好奇發問，表示小時後不太懂，但見過世面之後大家有沒有覺得哪個職業最想當？文章掀起熱烈的討論，大批網友竟異口同聲全推同一行！

一名網友在PTT八卦板以標題「長大後真正想當的職業是？」發文，表示每個人小時候一定被問過「長大後想幹嘛？」的問題，但是因為小時候大多不太清楚每一行實際的工作內容，也有可能還不夠了解自己，所以說出來的答案大多沒有什麼參考性，但也讓他好奇「長大後，看了這麼多，有沒有最想當的職業？」

文章曝光之後引起熱議，不少人紛紛留言表示「醫師」、「A片女主角」、「道士/機長」、「40歲當醫師娘」、「貓貓 當貓貓」、「小時候對各行各業有天馬行空的幻想，長大後只想躺著數錢遊山玩水，鬼才想工作」但有大多數的網友都覺得當房東最爽「包租公，月入百萬的那種」、「塵封已久的夢幻職業，當然像金庸大一樣當包租公」、「包租公、富二代」、「富二代房東」、「房東QQ，躺著在家收錢就好了」、「包租婆，感覺很爽」。