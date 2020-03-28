常言道「胸不平何以平天下，乳不巨何以聚人心」，許多男性喜歡大波妹，是不爭的事實，但妹子們對於自己的胸圍大小又是如何看待的呢？過去就有研究針對3000位女性進行調查，其中胸圍100公分、擁有85C罩杯的女性對於自己的外貌感到非常滿意。

女人曼妙的身材曲線往往跟幸福感有關，而胸圍大小更是左右女性曲線的重要關鍵。英國過去曾針對3000位女性進行研究調查，結果顯示，胸圍100公分、85C罩杯的女性對於生活和外型感到非常滿意，也十分自信；其中25％的人感覺自己比其他女人更幸福，超過43％的人非常滿意自己的職業，30％的人則很享受自己的愛情生活。

在這份幸福指數排名上，擁有85B罩杯的女性則位居第二，接下來依序是穿75A、90C和75B罩杯的女性，她們都認為自己沉浸在幸福氛圍中。但值得注意的是，擁有90E罩杯，甚至大於90E罩杯的女性則感到最不快樂，緊接著是90B、90C和70A罩杯的女性自覺不幸福。