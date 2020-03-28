@CP24 @CTVToronto Hi the Etobicoke Creek is all red??? pic.twitter.com/M3i1qvtAyW — the meatagain of my neighborhood (@adamcarson0205) March 24, 2020

2020年發生了一些嚴峻的災情，在這種時刻，人們若是發現了什麼異常的現象，總會引起一陣熱議。最近，一名加拿大網友發現怡陶碧谷溪（Etobicoke Creek）竟整條都染上了鮮紅色，變成一條「血河」，不少網友看到影片後也都驚呆了。

綜合外媒報導，這條溪流位於加拿大安大略省，一名網友「adamcarson0205」在發現溪水呈現鮮紅色的異常現象後，立刻拍下了影片並分享到推特中，許多加拿大的網友看見後非常震驚，紛紛留言：「這就是聖經上所說過的」、「蝗蟲、鮮紅色的河水、瘟疫…沒有什麼可以阻止即將發生的事情」、「這是世界末日的警示」。

不過事後官方也出面解釋，表示北密西沙加（North Mississauga）的某公司，近日發生了工程意外，當工作人員在操作堆高機時，意外捅破了兩個墨水罐，導致400公升的紅墨水外洩到安大略湖，最終流至怡陶碧谷溪中，據悉洩漏範圍為9公里；如今環境保護相關單位的人員已經在現場進行處理，並檢查過溪中並無生物死亡的現象，此外，這次的事件是一場意外，因此該公司不會受到任何的指控，只需要負擔清潔溪水的費用。