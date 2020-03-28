在運動賽事中經常可以看到長相姣好的漂亮女選手，而她們也同時具備優越的體育實力，讓人們眼睛為之一亮。最近，一名18歲的美國體操女選手奧莉維亞（Olivia Dunne）就引起了眾多網友的關注！
今年10月就滿18歲的奧莉維亞從3歲開始就接觸體操，她透露其實一開始自己只是像一般的小女孩一樣，渴望一件閃亮亮的粉紅色緊身衣，不過當她開始訓練，並參與各項比賽後，她發現自己對於體操已經有了十足的熱愛與熱情。2014年奧莉維亞第一次在美國菁英賽中亮相，拿下了全能榜上排行第3的優異成績，更成為了美國有史以來最年輕的體操菁英運動員；最近，奧莉維亞參加了一年一度的藝術體操比賽「Nastia Liukin Cup」，以精湛的技術獲得了最高分，這一場比賽也讓她有望代表國家進軍奧運。
不過奧莉維亞除了對體操十分拿手之外，她還會和教練一同設計體操服，是個多才多藝的女孩。此外，儘管平時繁忙於學業與訓練，奧莉維亞仍時常和家人朋友們出去玩，並在IG上分享自己的美照，吸引了超過10萬名的粉絲關注，甜美的笑容和比例極好的身材都讓她深受粉絲們喜愛。
文章來源：Olivia Dunne
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