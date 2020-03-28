1945年至1988年的43年間，臺灣在蔣介石與蔣經國父子主政的國民黨政府治理下。肯定他們的人，認為那是一段盛世歲月，生活從清苦到富裕，人民安居樂業。否定他們的人，認為那是威權統治年代，有人坐大牢，甚或丟了性命。資深媒體人鄭佩芬在《近看兩蔣家事與國事：一九四五～一九八八軼事見聞錄》一書中，將親眼目賭或親身經歷的真相與事件翔實記載下來。

【精彩書摘】

蔣經國在1972年6月1日正式出任行政院長，大力推動一連串的重大政策，其中提拔所謂的「吹臺青」們，最令當時社會耳目一新，人心振奮。一批年輕的青年才俊被拔擢，讓他們在不同的職位上經過重重的歷練，逐步進入政府擔任要職。時隔四十餘年後，社會大眾還能偶爾看到一些當年被蔣經國賞識的「吹臺青」們的身影，也記得他們曾經扮演過的角色。

許水德身段柔軟，忍耐力強，配合度高，是長官喜歡的典型。同為澎湖鄉親的新黨大老陳癸淼，形容他是「無病無痛到三公」。無可否認，許水德的官運確實讓其他同輩的「吹臺青」們難望其項背。他曾任高雄市長、臺北市長、內政部長、駐日代表、國民黨祕書長、考試院長。

許水德在內政部長任內，適逢蔣經國過世，長子蔣孝文相隔一年後病逝，許水德曾感嘆徐乃錦的遭遇：「兩年內家破人亡，可憐啦！」並對我說徐乃錦若有什麼需要，可以告訴他。直至今日，他還是很熱心、很活躍的黨籍大老，日前還曾以國民黨大老的身分，負責主持洪秀柱當選國民黨主席的布達儀式。

高育仁在蔣經國心目中的評價，是當代「吹臺青」中不僅聰明才智過人，也最具民意基礎的政治菁英。他當選過臺灣省議員、臺南縣長，出任過內政部次長、臺灣省民政廳長、國民黨中央黨部祕書處主任、臺灣省議會議長。在祕書處主任任內，適逢中美斷交，他受命於一週內籌備召開國民黨臨全會，機智能力都屬一流，但是與許水德相比，他的仕途坎坷得多。

事隔多年後，許多認識高育仁的人士認為，若非高育仁在省議會議長任內遇到蔣經國過世，或許不至於在離開省議會後只擔任3屆立委，政治之路便嘎然而止。

1975年，趙守博寫了一篇〈摒棄落伍觀念，加速革新進步〉的長文，刊載在《中央日報》上，被當時正大力推動革新的行政院長蔣經國看中，在國民黨中常會上，呼籲全國公務員都應該閱讀。省主席謝東閔會後立刻召見了同為彰化同鄉的趙守博，並請他擔任救國團學校組組長，趙守博從此踏入政壇。

他從省府新聞處長、社會處長，到國民黨中央黨部文工會副主任、社工會主任。1989年，正式入閣出任勞委會主委，1994年，升任行政院祕書長，1998年轉任末代省長至2000年政黨輪替，是政壇常青樹之一。

(本文摘自《近看兩蔣家事與國事：一九四五～一九八八軼事見聞錄》/時報出版 提供)