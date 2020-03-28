在古代有不少達官顯貴的人家會僱用「奶娘」來餵養嬰兒，除了可以讓身體虛弱的產婦休養外，也能確保餵給嬰兒的奶水充足，此外，還有人會透過聘請奶娘來「炫富」。不過，擔任皇室的奶娘卻遠遠不止這麼簡單，她們的身上還肩負著其他重要的責任。

首先，皇室雇用奶娘就是為了讓皇子與生母的關係疏遠，減少皇子受到過多生母的影響，避免將來嬪妃們「母憑子貴」，更是消除未來外戚奪取政權的隱憂。而奶娘們因為要餵養、照顧皇子，因此和他們相處、生活的時間就會比較多，於是奶娘也起到了教育皇子的作用，雖然大部分奶娘都來自於普通百姓，並沒有太多的知識，不過她們卻可以讓皇子們認知到「民間疾苦」，透過奶娘來更加認識老百姓，將來也好做個體恤人民的好皇帝。

此外，奶娘必須替皇子進行「思想啟蒙」，除了一般日常生活的常識之外，更重要的就是讓他們了解「傳宗接代」之事，對他們做「生理啟蒙」，不過這也可能造成皇子過於依賴奶娘的情形，甚至發展出一段戀情。