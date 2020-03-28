我們隱約都有感覺到，拜拜心誠不一定靈，才會不斷尋找啟動拜拜力量的那把關鍵鑰匙。繼《靈驗！我在人間看見拜拜背後的祕密》，人氣靈修作家──宇色進一步分享「拜神就是拜己」的心得。在《靈驗2．我在人間發現拜拜真正的力量》一書中，藉由一個個真實的案例，以及一段段與神明的對話，以反求諸己的拜拜哲學，引導你邁向「神性合一」，找到並發揮拜拜真正的力量！

【精彩書摘】

信仰是提振低迷生活的潤滑劑，許許多多問事者告訴我，他們花大筆錢補財庫、燒金紙化解冤親債主、接主神接財氣、大改家中風水……，最終只是補到別人的財運。我並非反對人們在經濟困頓時拜財神，而是想提醒大家，勿執迷相信某位神尊、某種儀式能讓我們大富大貴。

若真的想祈求神明幫忙，功德福報、內心正信力量和起心動念皆不傷害自己與他人，以及神祇本身是否有賜財的願力，都是決定一個人是否能因為拜神而短暫獲得財富的關鍵。如果現在你正處於財運低迷處，我在這裡分享幾個拜財神爺可以增加正面積極能量的方法：

◎明確說出想要提升正財或偏財的內容

很多人拜財神爺時，總是開口說：「請財神爺賜給我大富大貴的人生。」「請讓我有錢！」內容空洞，有說等於沒有說。

你應該這樣說：「我目前是從事○○性質的工作，希望○○財神爺幫助我這個月的業績提升二○％。」你也可以說：「我目前投資的股票有○○○○與○○○○，請財神爺幫忙在○○月底前讓我順利賣出。」這樣的請求方式能讓你在拜拜時釐清自己的投資與開源方向。假使你是一位白領上班族或公務人員，無論如何努力薪水都是固定的，在求財神爺前，請先想清楚是否瞭解或已開始有其他投資管道，不然，花再多時間拜拜，收入也不可能增加。這種求法的第二個好處是，有明確的內容，求財神爺時才能加強這方面的力量。

◎不要在拜拜前一味地抱怨沒錢

這是很多人在拜財神爺時常常犯的嚴重錯誤──拿起香後就一味地向神明抱怨沒有錢、生活如何困頓等等。要知道，鼓勵、讚美、抱怨和批評都是一種心念力量，而神祇的世界以心念溝通，你向神明投射何種心念，這些心念力量最終都會回到我們身上，當你一直跟神明發牢騷、抱怨沒有錢時，等於不斷暗示自己永遠都在沒錢的輪迴當中，這是一件多麼可怕的事──尤其在拜財神爺求致富的當下。

在神明面前，不要抱怨人生種種不如意，請明確說出想請財神爺增加財運的地方，例如工作升遷、增加第二份兼職工作、投資標地物能增加多少獲利等等。拜拜時，與其把專注力放在不如意的地方，將心力放在想要達成的目標上，才是拜拜靈驗的要領。

◎拜完財神爺千萬不要草率離開

每一尊正信的神祇都是一種願力顯現，不論是佛教、道教、西方神祇皆如此，如欲透過膜拜連結神明願力，請在上香膜拜後，靜靜站在神明前感受那寧靜的力量，就如同日前某山頭財神爺教導我的觀念：「人們在膜拜我的當下，他們的心就放下了一切雜念。」想要富足，必須先有一顆寧靜的心，如此才能從紅塵俗事中啟發致富的方法。心無雜念的寧靜，是連結神佛願力最大的來源，因此，拜完財神爺後不急著匆匆插香走人，請站在祂們前面把心靜下來，感受祂們的力量。

每尊神明都是一種精神、力量的象徵，觀世音菩薩代表慈悲、瑤池金母是圓滿、關聖帝君是忠義精神，想當然爾，財神爺就是富足的力量，拜完財神爺後好好去感受祂的富足願力，有助於洗滌與增強我們身上的金錢匱乏能量。

(本文由《靈驗2．我在人間發現拜拜真正的力量》/柿子文化 提供)