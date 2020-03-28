在日常生活中有許多我們不太清楚名字的物品，而這也很容易就讓不知道的人在第一次聽見時產生誤會。日前，一名男網友去看新房子，然而卻在大門後方看見被黏上了一顆乾燥香菇，讓他很是不解，其他網友看到照片後也都笑翻了。

大門後面的右上方竟被黏了一顆乾燥香菇(圖/由網友黃建豪授權提供)

這名網友在「爆廢公社」中分享了兩張照片，並在文中透露自己最近在看新房子，沒想到卻在某一間房子哩，看見了它的大門後的右上方竟被貼上了一顆乾燥香菇，這讓PO主非常困惑，而且香菇的位置比較靠近門軸，不太有機會碰到後面的牆壁，讓他對這顆香菇的功用感到更加好奇，於是求助其他網友。

此文一出，許多網友都笑翻了，紛紛開玩笑地留言：「裝潢師傅要加在泡麵用的」、「可能是貼來炫耀房子很乾燥…你看～香菇都沒有受潮」、「買房送香菇」、「門後是香菇種植板，勤勞澆水將收成一片」、「餓了可以摳下來吃」；也有其他人猜測，因為香菇型門止也俗稱「香菇頭」，很可能只是不小心搞錯了，「門擋有個術語叫香菇頭，一定是某個菜鳥…」、「此香菇頭非彼香菇頭，可能是菜鳥搞錯了…」。