不少台灣民眾認為，考上公務員就等於取得鐵飯碗，不僅薪資不低，待遇也不差，每年都吸引不少人報考。日前有一名網友提到，他中南部朋友的家族認為，只要有人考上公職，地位就會跟著提升，讓他好奇詢問「公務人員在南部是不是地位非常高？」。

一名網友在PTT提到，他的朋友在印象中，是嘉義人或是雲林人，「聽他說，他們家族只要有人考上公職，說是普考吧！在家族的地位變得非常高，親戚都是以他為榮，他說的話很有力量，感覺對南部而言，考上公職就是光宗耀祖了 是嗎？」，但反觀北部並非如此，讓他好奇南部人是否有此看法。

有部分網友表示，在南部考上公務員是真的了不起，「神般的身份地位。在南部亮出公務員身份走路真的有風」、「我也認識幾個南部朋友...也恰好他們幾個真的認為，當上公務員飛天～有的還期待自己孩子和自己一樣有出息（他出息的定義就是公教）」、「國營、高普考 都是南部缺分數最高、最難進」、「公務員的薪水在南部大概只輸醫生吧」。

但多數人認為，中南部薪水普遍較低，公務員相比之下福利較優，「因為在南部算高薪，在北部那薪水很窮」、「南部薪水一堆最低薪資的」、「不是說國營高普考有多強，而是其他企業福利太廢了」，還有人提到「不是，都還好而已。南部地位最高還是醫師」、「哪裡不舉例，舉例嘉義。嘉義出一堆醫師，只考上公務員，不可能光宗耀祖」、「還是那句老話，以前高中同學除了醫科or家裡有事業的，其他大多都北漂了，可見薪水多糟」。