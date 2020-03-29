大自然食物鏈中，幾乎各種生物都有天敵，一般人印象中老鷹、獅子或鯊魚等，都屬食物鏈頂端專門獵捕其他動物，照理來說沒有天敵；但事實上空中霸主老鷹也有懼怕的動物，而且還是一隻體型比自己嬌小的鳥，先前有攝影師捕捉老鷹被攻擊的畫面，更引起瘋傳和討論。

猛禽老鷹的致命天敵叫做必勝鳥，也被稱為王鳥，是一種大型的黃腹捕蠅鳥，牠們平日很友善，不會主動攻擊敵人；不過，當牠們注意到巢穴周遭疑似有敵人，就會進入「狂化狀態」，因為牠們十分保護自己的家，所以會主動進攻。

從體型上來看，必勝鳥比老鷹小一倍以上，沒有占優勢；牠們會利用策略，當老鷹起飛時，必勝鳥會迅速跟上，直接飛到老鷹上方，再鎖定目標俯衝，瞬間用天生的鉤型利嘴叼住老鷹頭部，使老鷹痛到無力抵抗。

即使老鷹遇襲時，會奮力將必勝鳥甩開，但牠們很快又會再次展開攻擊，直到老鷹逃跑遠離牠們的巢穴，才會罷手；沒想到看似無害的小鳥卻能戰勝兇猛的老鷹，讓人發現大自然神奇的地方。