金庸本名「查良鏞」，著有《鹿鼎記》、《射鵰英雄傳》、《笑傲江湖》、《神鵰俠侶》等經典武俠小說，又被稱為「香港四大才子」之一，之後與古龍、梁羽生合稱為「中國武俠小說三劍客」。日前有網友詢問「金庸文學價值最高是哪一本？」，意外引發網友熱議。

一名網友在PTT提到，若不討論書中主角武功能力，就以書的文學價值、精彩程度及流暢度，他認為「《天龍八部》劇情流暢以外，還把佛教觀點安排在很多環節跟角色際遇，每個人都有自己的救贖；《鹿鼎記》寫武俠寫到跳脫武俠，武功高強的在鹿鼎記幾乎都沒有好下場，主角行事風格人物形象跳脫傳統武俠」，好奇網友最推哪一部。

不少人回應「射鵰三部曲，翻拍最多、最符合大眾口味」、「天龍八部世界觀很大，鹿鼎記主角不是大俠，兩部都很喜歡」、「單看是笑傲江湖，系列一併看是鹿鼎記」、「白馬嘯西風，短但非常文青」、「書劍恩仇錄」、「私以為應該是連城訣吧！從莊稼農家這個小點寫起，看似平淡無味，卻用『躺屍』這麼可怕的劍法開頭，形成強烈對比」。

最多人選的是「鹿鼎記」，「鹿鼎記。男主角不會武功的武俠小說，超級諷刺」、「應該是鹿鼎記，天龍過於天馬行空缺邏輯」、「鹿鼎記，無論學者還是金庸自評都是這本」、「絕對是鹿鼎記。文字犀利洗練的封頂之作」、「不喜歡韋小寶無賴，但長篇真的推鹿鼎記，俠客行也很棒」、「小時覺得鹿鼎記沒那種大俠的感覺，不是很喜歡，長大後再看鹿鼎才覺得這真是一本神作」。

但也有人認為是「笑傲江湖」，「笑傲江湖，跟你的人生一樣真實」、「鹿鼎記應該不要放進來比，想問鹿鼎之外哪部文學評價高？假如從年代去推，最後長篇是笑傲江湖，最後短篇是俠客行」、「笑傲江湖。在那年代用側寫描繪政治黑暗」，更有人表示，每一時期心境都不同，喜愛的也不一樣，「國中我說天龍八部，大學就是鹿鼎記，出社會多年，覺得是笑傲江湖」。