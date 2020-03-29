戰爭慘忍無情，世界第二次大戰時日本到處征兵打仗，許多男人為了家紛紛上戰，而當時當地軍國主義思想嚴重，認為戰死是光榮的；不過，在當時有一名男子橫井莊一(橫井 庄一)到關島參加太平洋戰爭，戰時躲叢林，過了28年後才回國，卻被當成英雄表揚。

橫井莊一出生於日本愛知縣，滿20歲後被徵招進入大日本帝國陸軍，服兵役4年退伍後開了一間西裝店，開始當一個裁縫師；豈料1941年再度被徵招入伍，並馬上被派往關島參加太平洋戰爭，當時戰況十分慘烈，日軍傷亡慘重，處劣勢，隨時都可能宣布投降。

在一次前往叢林內進行游擊戰時，橫井莊一和部分士兵躲到山裡，恰巧的是，因為這樣他們沒收到日軍的戰敗宣言，他們一群人就在叢林內挖壕溝生活；而日軍本以為他們戰死，在1965年期中依次戰歿者緒勳典禮，還頒給他勳七等青色銅葉章。

不過，躲在關島叢林裡的橫井莊一和其他士兵根本不知情，而受過嚴格軍事教育訓練的他們，只知道「不能活著回國」，戰死才是光榮的念頭一直在腦海裡；直到1972年橫井莊一遇到當地的獵人，才知道日本早就戰敗的事實，原本他很抗拒要回國，但最後仍被遣送回日本。

儘管回國後被接待的大臣齋藤邦吉揶揄，表示他是「懷抱著恥辱回來」，他也向大眾說自己是「羞恥的活著回國」，但平安歸來仍受不少平民百姓看做英雄，認為他是抗爭到最後一刻的勇士；所幸他也很快適應現代化生活，更成為一名生活評論家，在1997年時因心臟病發喪命。