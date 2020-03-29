全球各地受新冠肺炎(COVID-19)影響，有許多國家陸續頒布封城和禁足令，避免健康的民眾受感染。日前盧安達政府宣布封城2個星期，更對民眾下達「禁足令」，但有一名男子無視規定，偷溜到河邊釣魚，結果卻連家都回不去了！

綜合外媒報導，位在非洲中部的盧安達為避免疫情擴散，當地政府早在3月22日就宣布全國封城2個星期，並且要求大眾只能待在家中，不許出門；豈料25日卡莫尼市出現一名男子不遵守規定，硬要隻身到尼亞巴隆果河釣魚，但垂釣過程中遭鱷魚攻擊，當場被活活咬死。

此消息曝光後引起民眾熱議，而市長艾利絲也證實這起荒唐事，但強調「該男是盧安達極少數不肯配合政府規則的人」，也向大家勸阻別任意出門，否則後果不堪設想；雖然封城影響當地居民收入，但政府也表示會幫助這些失去經濟來源的人。

截至目前，盧安達新冠肺炎已有54例確診，尚未有因肺炎死亡的病患。