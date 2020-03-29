俄羅斯是世界佔地面積最大的國家，國土覆蓋整個亞洲北部及東歐，橫跨11個時區，擁有廣泛的地形和原始生態森林，受到各國旅遊愛好者歡迎，不過若是在森林裡看見一座座陳舊破敗的木屋，許多人出於好奇心，會想上前一窺究竟，但隨便進入的後果，恐怕有去無回！

俄羅斯國土面積廣大，富含豐富的礦產資源，而這些資源通常位於原始叢林中，然而當這些礦產被開發後，現場會留下許多礦井，為了不讓人們和動物誤入礦井之中，許多礦井出口都會建成封閉的木屋模樣，一旦不小心誤闖，很有可能會迷失在礦洞深處。

此外，俄羅斯森林資源豐富，不乏有居民靠著伐木和採集野菇、藍莓維生，這些破舊木屋就是當地人用來躲避野獸，或是幫助那些夜晚在森林中迷失的人，能夠暫時有一處安全的棲身之所。

不過時過境遷，如今用處早已不大，陳舊破敗的木屋反倒成了一些動物穴居處，若是貿然闖入恐會遇上熊隻、野狼或是被蜘蛛螫傷。