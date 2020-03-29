有不少人都嚮往著「錢多事少離家近」的工作，但天底下卻很少有這麼好康的事情。不過近日，有網友曝光了他們家社區保全的工作待遇，讓其他網友們看到以後都備感羨慕！

這名網友在PTT上發文，透露自家社區的保全不是委外經營，一個月的薪資有38K，警衛亭內還設有冷氣與電腦，再加上住戶人都滿好的，只要不睡覺基本上很少會有人刁難他，雖然一天需工作12小時，但因為保全本身就住在社區內，其實也不會太操勞。

而PO主最近也和保全稍微聊了幾句，問道：「不覺得年紀輕輕當保全會被笑嗎？」，對方表示的確是會被看不起，但他上班可以做自己想做的事，學習想學的事物，而且這份工作沒什麼人管也不太有壓力，再說到發展性的話題，對方也直言，「所謂的發展性就是看錢賺多少而已，對社會有沒有實質貢獻根本沒人在乎」，而且一般上班族工作十幾年薪水也才4萬多，肩上還得扛一堆責任，「有比較爽嗎？」。

此文一出，大部分網友都非常羨慕，「事少離家近，錢夠用，很好了啊」、「蠻爽的，一堆中南部傳產還沒他這薪水，可是卻做的要死要活」、「不缺錢的話這個生活品質是真的不錯」、「每人都有自己的選擇，他OK就沒差啊，而且38（K）也不錯」、「很好阿，他很享受這份工作，也會自我學習，已經贏很多人了」。