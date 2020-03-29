小米以低售價智慧型手機起家，之後更發展智慧型家居生態建設，如今在國際發光發熱，小米集團到底是如何壯大的？《小米生態鏈：戰地筆記》以內部視角解析小米生態鏈誕生、發展與壯大的過程，揭露小米如何以「竹林模式」、「投資+孵化」打造生態鏈，建構跨產業、跨虛實的「生態網融合」，成功布局物聯網（IoT）！

【精彩書摘】

所以小米生態鏈的投資圈層，是圍繞手機展開的。投資的第一個圈層，就是手機的周邊，因為這是我們相對熟悉的戰場，也是我們擁有龐大用戶紅利的領域。在此之後，我們又繼續投資孵化和手機周邊相關的產品──做耳機的1MORE（萬魔聲學），做智慧可穿戴的華米，做淨水器的雲米，做平衡車的納恩博。

慢慢地，我們逐漸摸索，便形成了一個投資的三大圈層：第一圈層：手機周邊產品，比如耳機、藍芽喇叭、行動電源等。基於小米手機已取得的市場占有率和龐大的活躍用戶群，手機周邊是我們具有先天市場優勢的一個圈層。

第二圈層：智慧硬體。我們認為智慧硬體大的爆發期尚未來臨，但長遠來看，硬體的智慧化是必然的趨勢。我們看好智慧硬體未來的發展，小米本身也具備打造出色智慧硬體的基因。因此我們投資孵化了多個領域的智慧硬體，如空氣淨化器、淨水器、電子鍋等傳統家用電器的智慧化；也投資孵化了像無人機、平衡車、機器人等極客互融類的智慧玩具。我們希望透過投資孵化智慧硬體，讓人人都可以享受到科技的樂趣。

第三個圈層：生活耗材，比如毛巾、牙刷等。如果以現在的眼光看這些耗材，也許會覺得小米投資跨越的領域有點兒大，但如果能以十年後的眼光看現在，那麼圍繞著提高個人和家庭生活品質的消費類產品，在消費升級的邏輯下，必然會有巨大的市場。另一個方面，小米是一家科技公司，但科技公司有一個非常大的問題就是：不確定性。這是由科技公司的屬性決定的，誰都不一定能夠一直站在科技的制高點上，所以當一家科技公司擁有了大量生活耗材類的生意時，它們就能夠對這家科技公司不確定的屬性產生巨大的對沖作用。因此生活耗材是我們投資關注的第三個領域。

在這三年的實戰中，我們逐漸形成的投資順序是：離手機近的早點投資，離手機遠的晚點投資；離用戶群近的早點投資，離用戶群遠的晚點投資。就這樣，在二○一四年，國內市場迎來了智慧硬體的創業高潮，這一年也被稱為智慧硬體元年，投資機構也瘋狂地湧向這個領域。二○一四年，我們「搶」了二十七個項目，二○一五年「搶」了二十八個項目，二○一六年搶了二十二個，平均十五天就投資一家公司。

《小米生態鏈：戰地筆記》/商周出版 提供

所以雷總曾說，小米生態鏈不僅是一家生產產品的公司，還是一個生產公司的公司。到二○一五年下半年，我們再看市場上，整體投資速度已經明顯放慢，而此時，小米生態鏈的基本盤也已經穩住。

(本文摘自《小米生態鏈：戰地筆記》/商周出版 提供)