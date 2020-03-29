人每天都必須飲食，為了健康，不斷地追求營養與均衡，但你可曾留意三餐使用的餐具是否安全、沒有健康疑慮？《大家健康雜誌》帶你一一檢視，一旦發現NG行為，立即修正，千萬別再重蹈覆轍！

別以為「病從口入」只有食物而已，烹煮食物的鍋碗瓢盆、進食的餐具所隱藏的毒素，一樣會讓我們在不知不覺中吞下有害物質。中華民國毒物學學會祕書長、臺大醫院綜合診療部主治醫師姜至剛解釋，飲食行為引起急性中毒的機率不高，但長期蓄積毒素，一樣會損害身體健康，所以預防毒從口入，比事後排毒更為重要。

NG行為１》彩漆筷子好漂亮 當心吃進重金屬毒物

有些人很愛用有造型且色彩繽紛的餐具，認為餐桌上擺放精緻圖案的餐具，會增加用餐氣氛，只是漂亮的餐具不代表安全。像筷子，是用餐時不可或缺的器具，最常用的材質有竹筷、木筷、彩漆木筷、塑膠筷、金屬筷。無毒無害的筷子是天然材質製造的竹筷、木筷，不過容易發霉，應保持清潔乾燥，3～6個月需定期更換。

購買時，一定要詳細檢查是否標示「竹筷」、「××木」（如檜木），或有檢驗證明，可再觀察有無天然纖維結構。彩漆筷子有塗料，含有重金屬鉛及有機溶劑苯等物質，具有致癌性，姜至剛醫師不建議使用，以免吃進重金屬毒。

塑膠筷是塑膠製品，色彩千變萬化，很受人喜愛，但質感脆弱，硬度不夠理想，而且受熱後容易變形，會對人體產生有害物質，能不用就不要用。金屬筷子是不錯的選擇，不會生鏽又好洗，姜至剛醫師強調，要選用編號304的不鏽鋼筷，內含鉻和鎳兩元素，比例完美，使其有強大耐氧化、耐腐蝕功能，受熱後不會釋出有毒物質。

NG行為２》美耐皿耐用摔不破 當心吃進三聚氫胺

美耐皿耐高溫、耐摔，受到家有孩童的主婦們喜愛，被廣泛製成湯匙、飯碗、湯碗、湯勺、餐盤，但美耐皿是三聚氰胺與甲醛聚合後的製品，盛裝60℃以上的食物，會釋放微量三聚氰胺，長期暴露，恐提高腎臟結石、泌尿系統結石及致癌風險。食用涮涮鍋時，建議可自備鐵湯匙或瓷湯匙，避免使用美耐皿湯勺，喝進毒湯！此外，也避免給孩童使用美耐皿餐具。

NG行為３》顏色鮮豔的碗盤真好看 當心殘留釉毒

顏色鮮豔的碗盤真好看 當心殘留釉毒(示意圖/達志影像)

陶瓷餐具若有彩繪，色彩鮮豔很美觀，但釉彩含有鉛、汞、鎘等重金屬，鎘、鉛易引起內臟中毒，汞會造成神經病變，成功大學醫學院環境醫學研究所特聘教授兼環境微量毒物研究中心主任李俊璋建議使用白色磁盤，或選用內壁沒有彩繪的碗盤。

(本文摘自《排毒養生這樣做，輕鬆存出健康力！》）