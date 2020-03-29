科技進步，就連武器裝備也與時俱進，殺傷力不容小覷，其中子彈在戰爭中的消耗量十分巨大，而「達姆彈」又稱「入身變形子彈」，是一種不具備貫穿力，但是具有極高淺層殺傷力的「擴張型」子彈，讓不少人聞之色變。然而有一款子彈凶殘度更勝達姆彈，一旦被擊中，就連外科醫師也束手無策。

達姆彈最特別之處就是「金屬外殼並沒有完全包覆彈頭前端，其鉛質核心外露」，而「鉛」是柔軟又延展性強的弱金屬，具有毒性，對於人體的傷害特別大。加上達姆彈射入人體後，彈尖周圍的被甲，受到人體組織的阻力影響，會不斷向後變形和翻捲，彈頭直徑會變得更大，因此在彈頭邊旋轉邊前進的過程中，傷道會逐步擴大，造成嚴重的撕裂傷，讓人瞬間失去作戰能力。

但是有一款「玻璃子彈」威力更勝達姆彈，原因在於，這款子彈是採用強度較高的玻璃材料，一旦擊中敵人後，玻璃會迅速爆裂，對傷口四周進行二次傷害，而這些爆裂的玻璃渣就像一片片高速飛行的細小刀片，對人體血管和器官造成嚴重損害。再者，玻璃進入人體內是無法被分解的，即便是醫術高明的外科醫師也無法取出全部的玻璃殘渣。

不過玻璃子彈的射程不高，現代戰爭中並沒有被使用，且它和達姆但都屬於二次擴張型子彈，在國際戰爭上被明令禁止使用。