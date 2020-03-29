在古時候儘管女性社會地位低下，但傳統習俗中還是保有「男女授受不親」的觀念，但在當時大部分的醫生都為男性，若生病的女性前去找他們看病，很容易就會引起不必要的麻煩，因此朝鮮王朝為了解決這樣的窘境，發展出了一套「醫女」的制度，方便女性可以從事醫療行為。

然而，在暴君「燕山君」即位之後，某次要求一名醫女進行歌舞表演，發現效果相當不錯，於是下令所有的醫女除了做好原本的工作以外，還得向官妓學習侍奉之道，出席王宮歡宴場合充當侍侯，而且還有些醫女的下場更為悽慘，被迫淪為了「醫妓」，成為兩班（朝鮮貴族階級）的玩物，醫女制度就此遭到破壞。

然而這個荒謬的陋習在燕山君被廢位後仍沒有消除，中宗見狀後下定決心改革醫女制度中的歪風，下令禁止醫女出席宮中各個大小的宴會，然而配合他命令的人卻少之又少，就算有官員因此遭到罷黜此風氣依舊沒有辦法得到改善，且一直延續到數百年之後，到了英祖、正祖兩朝時期，醫女還是身兼兩職，除了肩負原先的醫務工作外，還得陪同兩班貴族出席宴會，因此她們又被稱之為「藥房妓生」。