宇宙無邊無際，充滿神秘感也讓地球人想更深入研究，因此出現太空人這個職業，先替我們開啟前往宇宙的道路。成為一位太空人是經過層層嚴格挑選，才能脫穎而出，而執行任務時更是非常危險，有意外就很容易喪命；最令人難過的是，太空人遇難遺體不能送回地球，處理方式太殘忍，令人感慨。

太空人不像一般職業，條件非常嚴苛，要身體健康強壯之外，心理素質也要很好，因為在未知的宇宙裡，執行任務隨時都可能有危險，最慘可能喪命；有許多民眾好奇太空人若遇到意外，遺體該怎麽處理，沒想到他們無法被送回地球，避免遺體染上未知病毒，導致地球受感染。

因此太空人的遺體會在事故後，直接處理掉，主要有2種方式，第一是有種特製袋子，只要把遺體裝進去，就會消失在宇宙裡；另一種方式是直接將遺體丟到大氣層，接觸高溫後便會燒成灰燼。2種處理方式都相當殘忍，太空人像是英雄為未來科技做貢獻，甚至付出生命卻連家都回不了，令人感到鼻酸。