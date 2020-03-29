永和區為新北市面積最小行政區，以住商混合為主，儘管面積雖小，但與臺北市中正區、萬華區、文山區相鄰，可說是交通便利的寶地。一名網友提到，讀書時曾短暫住過永和，認為永和不僅容易迷路，環境規劃也不佳，讓他好奇詢問「永和崩壞到底原因何在？」。

一名網友在PTT提到，大學時期曾住過永和，但總覺得永和很像「台灣百慕達」，容易使人迷路，認為「永和會變成現在這樣，沒有跟著時代的腳步升級成為新板之類的蛋黃區，絕對是因為使用者並沒有一個責任心」，路上非常雜亂，儘管每條巷子都貼上「請保持整潔」、「清理狗便」的公告，但狀況仍未改善，8成街道上都是垃圾堆或泥巴。

原PO表示，不僅社區要規劃，當地人也應該要有管理想法，「我看有的里長鄰長還不錯會定期掃地，但他們能力也有限，如果居民連自掃門前雪的意願都沒有，那也難怪這個城市的樣貌會令人感到崩壞」，而他住在永和時，也曾想打理附近環境，但一個晚上又變回原形，讓他直呼居民的自我管理很重要。

不少人回應「台灣北部真的要多開發新市鎮，不然台灣越來越多人往北部進去，怎麼樣都很難有好的住宅空間」、「我住永和。環境沒你說的那麼糟，但路的規劃是滿糟的」、「新北日常，那個路真的還停留在3-40年前的感覺」，也有人反駁「其實永和真的已經很不錯了，離北市近卻沒有北市的價錢，住的地方旁邊有小商圈，基本上2、3點前都有東西吃」。

還有人指出，永和會雜亂的原因，「永和其實有都市計畫，但人太多，一棟裡面既得利益者想貪更多，所以一直無法談成」、「台灣多數城市都差不多，問題是永和人口密多太高了，把雜亂的效果增強放大很多」、「就老人的姿態，不想進步，會被其他區超過不意外。四號公園明明就不錯的點，但周圈缺少規劃」。